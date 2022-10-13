Жители района в Коми сообщили о пришедших к ним волках

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Жительница Усть-Вымского района сообщила о появлении волков. По словам Татьяны Пшеничниковой, дикие животные все чаще оставляют свои следы, принося разрушения и смерть домашним питомцам.

Так, она сообщила, что в поселке Большой Тыдор волки напали прямо около крыльца на собаку. Местные связывают такое поведение хищников с наступлением холодов.

В минприроды региона отметили, что пока в октябре жалоб к ним не поступало.

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