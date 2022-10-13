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Происшествия13 октября 2022 6:00

На трассе Коми под колесами авто погиб 64-летний велосипедист

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Усть-Вымском районе трагически оборвалась жизнь пенсионера. Мужчина попал под колеса авто на местной трассе.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми, смертельная авария произошла накануне, 12 октября, в. половине шестого вечера. 54-летний мужчина за рулем Mazda на 54 км дороги Вогваздино — Яренск сбил 64-летнего велосипедиста. От удара машина вылетела в кювет, а пожилой мужчина умер на месте ДТП от полученных травм.

- На 54-м км водитель легковушки сбил мужчину 1958 года рождения на велосипеде, который двигался по проезжей части в попутном направлении. После иномарка съехала в кювет. Велосипедист погиб на месте, - уточнили в Госавтоинспекции.

По данному факту начато разбирательство.

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