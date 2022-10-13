В Коми сотрудница ломбарда заменила драгоценности бижутерией

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В Ухте сотрудница ломбарда заменила драгоценности бижутерией, сумма ущерба превысила 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенная пресс-служба судов Коми.

Во время инвентаризации в ломбарде обнаружилась недостача 32 ювелирных изделий на сумму 383 тысячи 148 рублей. Кроме того, не нашлось восемь залоговых билетов, по которым «сдавались» ювелирные изделия. При этом билеты числились на сумму выданных займов 181 тысячи 412 рублей. Девять билетов были в наличии, но к ним были приложены не золотые изделия, как было в них отражено, а бижутерия. Сумма займов составила 201 тысячу 736 рублей. Сотрудница обязалась все возместить, но выплатила около 16 тысяч рублей. Тогда ломбард обратился в суд. Сотрудницу обязали возместить ущерб.

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