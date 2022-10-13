В Коми закрыт сбор средств на генетический анализ для годовалой Лейлы Аскеровой

Фото из личного архива семьи Аскеровых

В Коми закрыт сбор на генетический анализ для маленькой Лейлы Аскеровой из Ухты. Годовалая малышка имеет проблемы со здоровьем, однако врачи без определенного исследования не могут сказать, что с ребенком не так. Для того, чтобы провести анализ, нужна была сумма в 70 тысяч рублей.

Малышка родилась в многодетной семье, в которой работает только папа. Сумма для ухтинцев оказалась существенной, поэтому они обратились за помощью к жителям республики. За 10 дней было собрано почти 100 тысяч рублей.

Стало известно, что в начале недели в ГУ РДКБ Сыктывкара у девочки проведен забор биоматериала для генетического анализа. Материал отправлен курьером в лабораторию Федерального центра МГН им. акад. Н.П. Бочкова. Ответ будет получен в течение нескольких месяцев. При стабильных показателях Лейлу отпустят домой родной город.

- Большое сердечное спасибо за оказанную помощь дочери! - благодарят всех причастных к сбору денег родители девочки.

Напомним, Лейла - четвертый ребенок в семье, ручки, ножки, спинка не слушаются девочку, она передвигается лёжа. Мама почти всё время с Лейлой в больнице. У девочки взяты различные анализы, но диагноз так и не определен, поэтому так важно провести генетический анализ и получить диагноз.

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