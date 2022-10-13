Три сыктывкарские автобусные остановки будут обновлены

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре обновят три остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в МКП «Дорожное хозяйство». Ранее на предприятие поступило три новых комплекса, которые намерены установить в ближайшее время.

Остановки не будут отличаться от тех, что уже установлены в городе: конструкция выполнена из профилированных стальных труб и каленого стекла. В комплекте предусмотрены лайтбокс и скамья.

Первой обновленной остановкой станет «ДОСААФ» на Сысольском шоссе из-за высокого пассажиропотока. Работники «Дорожного хозяйства» уже приступили к установке.

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