Луна и Савва: в Сыктывкаре названы самые необычные имена детей в 2022 году

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В Сыктывкаре названы самые популярные имена детей. Так, лидерство среди мужских имен завоевало имя Артем. Именно его родители выбирали чаще всего в 2022 году. Также в список наиболее популярных имен вошли Максим, Роман, Ярослав, Александр, Михаил.

Среди девочек больше всего оказалось Софий, сообщили в пресс-службе Минюста Коми. Но и Ев, Анн, Марий, Анастасий и Алис тоже оказалось немало.

Некоторые родители же решили дать своим детям уникальные имена, среди которых есть и небесное тело, и имя апостола.

- У мальчиков необычные имена это Леон, Лука, Тео, Савва, Али. У девочек – Дея, Глафира, Луна, Лика и Патрисия, - сообщили в ведомстве.

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