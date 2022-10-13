В Ухте экстренно эвакуировали воспитанников НШДС №1 из-за угрозы минирования

Фото: архив "КП"

В Ухте из-за угрозы минирования эвакуировали начальную школу-детский сад №1. В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете во дворе образовательного учреждения. Позже выяснилось, что пакет не представлял угрозы.

Факт эвакуации подтвердили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, в пакете оказался мусор, угрозы он не представлял. Каких-либо других сообщений о минировании в ведомство больше не поступало.

Напомним, ранее в Сыктывкаре прокатилась волна ложных вызов о готовящихся взрывах в школах, детских садах и суде. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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