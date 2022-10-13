В Сыктывкаре столкнулись Nissan и Lexus: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 12 октября, в Сыктывкаре столкнулись Nissan Qashqai и Lexus, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.40. 44-летний мужчина выезжал на Nissan со двора дома №47 по улице Пушкина. Водитель не предоставил преимущество и столкнулся с Lexus. За рулем была 47-летняя женщина. Она ехала по улице Интернациональной в сторону Домны Каликовой.

Сначала ДТП оформлялось как административное. Однако позднее водитель Lexus обратилась за помощью к врачам. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб колена. Госпитализация ей не потребовалась.

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