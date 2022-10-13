Житель Коми пытался обокрасть магазин, но уснул

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В Удорском районе местного жителя подозревают в том, что он попытался обокрасть магазин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился директор одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что сработала охранная сигнализация. На место выехал участковый. Он обнаружил поврежденную входную дверь и несколько пакетов с алкоголем рядом с ней. Внутри был злоумышленник. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный.

Оказалось, что мужчина разбил дверь стеклянную булыжником и зашел внутрь. Подозреваемый забрал с прилавков шоколад, коньяк, ром и виски, сложил товар в пакеты и поставил у входа. Затем часть дорогого алкоголя он решил выпить прям на месте. Исполнив свое намерение, злоумышленник уснул прямо в торговом зале. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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