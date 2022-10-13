В Сыктывкаре женщине 30 лет не выдавали квартиру

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В Сыктывкаре женщине в течение 30 лет не выдавали квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Женщина обратилась в надзорное ведомство, заявив, что нарушаются жилищные права девятилетней дочери-инвалида. По состоянию здоровья девочка нуждается в инвалидном кресле-коляске. Семья сыктывкарки живет квартире, непригодной для проживания инвалида-колясочника. Сам дом признали аварийным в прошлом году.

Женщина с 1992 года состоит на учете в администрации Сыктывкара на предоставление жилья. Горожанка не раз обращалась к властям с заявлениями о предоставлении пригодного для проживания с ребенком-инвалидом жилья, но безрезультатно. Прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали предоставить ребенку жилье, отвечающее санитарным и техническим условиям, приспособленное с учетом потребностей инвалида-колясочника.

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