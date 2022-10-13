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Общество13 октября 2022 11:59

В Коми четырех судей отправили в отставку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Квалификационная коллегия судей Коми отправила в отставку четверых судей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Судья Верховного суда Коми Алла Круковская покинет пост с 3 ноября, а судья Арбитражного суда Коми Оксана Митина, зампред Воркутинского городского суда Наталия Старовойтова и судья Сыктывкарского городского суда Татьяна Шишелова – с 31 декабря. Такое решение было связано с письменными заявлениями об отставке.

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