В Коми четырех судей отправили в отставку

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Квалификационная коллегия судей Коми отправила в отставку четверых судей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.
Судья Верховного суда Коми Алла Круковская покинет пост с 3 ноября, а судья Арбитражного суда Коми Оксана Митина, зампред Воркутинского городского суда Наталия Старовойтова и судья Сыктывкарского городского суда Татьяна Шишелова – с 31 декабря. Такое решение было связано с письменными заявлениями об отставке.
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