В Коми 17-летний подросток украл неисправную «Ладу»

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В Ухте 17-летнего местного жителя обвиняют в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне. Подозреваемый и его несовершеннолетний знакомый украли ВАЗ-21120, переместив ее во двор дома по улице Савина. Подростки собирались отремонтировать машину и присвоить себе. Дело в отношении 17-летнего подростка направили в суд. Что же касается сообщника, то он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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