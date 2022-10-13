В Коми 55-летний мужчина убил заподозревавшего его в краже телефона 28-летнего парня

Фото: СУ СК России по Коим

В Коми трагически оборвалась жизнь 28-летнего молодого человека. Он погиб от рук своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, трагедия произошла в Удорском районе в одном из домов. Молодой человек и его 55-летний собутыльник сильно поругались: первый обвинил второго в краже телефона. Обвинения мужчина терпеть не стал и схватился за нож.

- Фигурант нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область передней поверхности грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, - уточнили в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми пытался убить знакомого топором и ножом (подробности)