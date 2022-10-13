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Общество13 октября 2022 14:01

Путин наградил двух жителей Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Коми. Соответствующий указ подписал глава государства.

Так, главный научный сотрудник лаборатории Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми Виталия Лаженцева удостоилась Ордена Почета. Ее наградили за большой вклад в развитие науки и многолетний добросовестный труд. Заведующей отделением Коми республиканского Эжвинского интерната Татьяне Ващенковой объявили благодарность от президента.

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