В Сыктывкаре судят 10 членов преступной группы за отмывание более 3 млрд рублей

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В Сыктывкарском районном суде Коми продолжается рассмотрение уголовного дела об отмывании более 3 млрд рублей, незаконной банковской деятельности и создании липовых юридических лиц.

Уголовное дело рассматривается в отношении десяти подсудимых, которые организовали в Сыктывкаре незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги.

В настоящий момент гособвинитель представил доказательства, суд перешел к исследованию доказательств защиты.

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