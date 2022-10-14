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Общество14 октября 2022 4:45

В Сыктывкаре судят 10 членов преступной группы за отмывание более 3 млрд рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкарском районном суде Коми продолжается рассмотрение уголовного дела об отмывании более 3 млрд рублей, незаконной банковской деятельности и создании липовых юридических лиц.

Уголовное дело рассматривается в отношении десяти подсудимых, которые организовали в Сыктывкаре незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги.

В настоящий момент гособвинитель представил доказательства, суд перешел к исследованию доказательств защиты.

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