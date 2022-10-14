В медучреждениях Коми начали работать 82 молодых врача

Фото: архив КП

Пресс-служба главы Коми сообщила, что в больницах и поликлиниках республики начали работать 82 молодых врача, ставших выпускниками в 2022 году. Большая часть новых специалистов получила образование по контрактной и целевой подготовке – 82 человека.

Выпускники вузов пришли в 16 городов и районов региона, отмечается в сообщении. Больше всего (14 человек) пополнило ряды медработников Сыктывкарской городской больницы. Также пополнился штат на шесть человек в Эжвинской больнице. Еще три человека отправились работать в Заполярье, три участковых терапевта стали работать в городской поликлинике Ухты. Также четыре стоматолога приступили к работе в Республиканской стоматологической поликлинике.

Есть также и молодые специалисты, пришедшие в Республиканскую детскую клиническую больницу. По три новых специалиста различного профиля – в Печорской, Усть-Цилемской и Койгородской райбольницах.

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