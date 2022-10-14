Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 6:04

В Коми сообщение о минировании получила Прилузская ЦРБ

Источник:kp.ru
Фото: vk.com/prilcrb

Фото: vk.com/prilcrb

Прилузская ЦРБ в Объячево получила сообщение о минировании. Как и все ранее поступившие угрозы взрыва в другие социальные и образовательные учреждения республики, сообщение оказалось ложным.

На место прибыли экстренные службы района, однако никаких посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было. По данному факту организована проверка, сообщили в МВД по Коми.

Ранее школа-сад №1 в Ухте была эвакуирована из-за мусорного пакета, который смутил руководство учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре из-за сообщения о минировании было эвакуировано более 20 школ и 12 тысяч человек (подробности)