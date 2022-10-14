Житель Коми на почве ревности украл паспорт у знакомого

Фото: архив КП

В Прилузском районе жителя поселка Ваймес признали виновным в похищении у гражданина паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина ранее был судим за кражи, попытку удушения своей супруги и распространение в соцсети клеветы в отношении судебного пристава-исполнителя. В июне прошлого года пьяный житель Коми находился в квартире своей бывшей сожительницы. Мужчина заметил, что на полке серванта лежит паспорт его знакомого. Фигурант плохо относился к этому человеку на почве ревности. Поэтому злоумышленник взял паспорт, вышел из квартиры и выкинул документ. Его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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