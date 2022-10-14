Жителям Коми, которые тушат лесные пожары, заплатят 9,5 миллиона рублей

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Правительство Коми выделило 9,5 миллионов рублей на выплаты населению, которое участвует в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Изначально на привлечение населения к тушению лесных пожаров выделили 3 миллиона рублей. Однако из-за аномальной жары ситуация с лесными пожарами осложнилась. Для борьбы с ними потребовалось больше сил и средств. В связи с этим правительство Коми выделило дополнительные 9,5 миллиона рублей. Эти деньги уже выплатили. Еще 3,9 миллиона рублей на эти цели выделит федеральное правительство.

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