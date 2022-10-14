В Коми 43-летний мужчина до смерти забил до смерти собутыльника

Фото: архив "КП"

В Койгородском районе Коми 43-летний мужчина оказался на скамье подсудимых. Его обвиняли в убийстве 58-летнего знакомого, которого он жестоко избил. Сельчанин умрет через несколько дней у себя дома от сильного отека мозга.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в январе этого года. Мужчины выпивали и отмечали новогодние каникулы. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая быстро переросла в избиение.

- Во время конфликта он не менее четырех раз ударил собутыльника кулаками по голове и шее, а также нанес ему не менее шести ударов в область грудной клетки. Потерпевшему в результате нанесения ударов были причинены закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием отека и дислокации головного мозга, от чего он 14 января 2022 года скончался у себя дома, - уточнили в прокуратуре.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде нападавший вину в совершении преступления признал частично, настаивая, что от нанесенных им ударов смерть потерпевшего наступить не могла.

- Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в ведомстве.

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