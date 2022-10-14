Ухтинцы заставили человека копать себе могилу из-за долга в 25 тысяч рублей

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В Ухте троих молодых людей признали виновными в похищении человека, краже и самоуправстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь на 23 октября трое пьяных ухтинцев вспомнили про общего знакомого, который задолжал им 25 тысяч рублей. Молодые люди поехали к должнику, избили его, а затем затолкали в багажник. Пострадавшего привезли в гараж. Там его продолжили избивать, угрожая ножом и физической расправой.

Нападавшие понял, что на карте жертвы нет денег. Поэтому злоумышленники вывезли ухтинца в лес и заставить его копать себе могилу. Потерпевший пообещал вернуть долг, поэтому сообщники отпустили его, заставив убегать вглубь леса. Далее ухтинцы вынесли из квартиры должника телевизор и микроволновку.

Свою вину злоумышленники не признали. Суд приговорил их к срокам от 6 до 6,5 года лишения свободы. Отбывать наказание ухтинцы будут в исправительных колониях строгого режима.

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