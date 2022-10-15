В Сыктывкаре сносят дом на улице Катаева

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре ведется снос дома, расположенного на улице Катаева, 15а. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это здание подлежало сносу, поскольку оно могло обвалиться. На сегодняшний день расселили более 70% жильцов. Остальным предложили временный маневренный жилой фонд. Далее эти люди получат либо новое жилье, либо компенсацию. Сейчас ведется демонтаж. Освободившуюся территорию собираются использовать для расширения дороги. Это позволит избежать возникновения так называемого «горлышка» и пробок.

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