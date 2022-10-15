В Коми почти 3 тысячи человек стали жертвами клещей

Фото: архив КП

За сезон 2022 года в Коми 2982 человека обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора

В больницы по поводу клещей обратились 2982 человека: 492 ребенка и 2490 взрослых. В прошлом году от этих насекомых пострадали 2955 жителей: 2480 взрослых и 475 детей. Факты присасывания зафиксировали во всех муниципалитетах, кроме Воркуты, Инты, Усинска, а также Ижемского и Усть-Цилемского районов.

В этом году обработали 335,36 гектара зон высокого риска заражения населения. Речь идет о местах массового отдыха, парках, скверах и других территориях. Против клещевого энцефалита привили 18 024 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за неделю жертвами укусов клещей стал 91 человек