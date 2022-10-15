В Коми водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался от медосвидетельствования

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 октября, в Удорском районе опрокинулся ВАЗ, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.40. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем ВАЗа по дороге Кослан – Зубово. На восьмом километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека. Пассажир 2004 года рождения получил ушибы, пассажирка 1999 года рождения – ушибы и ссадины. У пассажирки 2002 года рождения диагностировали ушибы, раны и ссадины.

Водитель получил права в сентябре 2022 года. Водитель отказался от медосвидетельствования. В связи с этим водителя лишат прав. Машину поместили на штрафстоянку.

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