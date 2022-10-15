В Сыктывкаре Datsun врезался в BMW: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 октября, в Сыктывкаре столкнулись Datsun mi-DO и BMW X5, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 20.37. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем Datsun по улице Морозова. На перекрестке с Димитрова водитель решил повернуть. При этом он не уступил дорогу встречному BMW. В итоге машины столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель Datsun. Он получил рваную рану колена. Госпитализация мужчине не потребовалась. Проходить медосвидетельствование водитель отказался.

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