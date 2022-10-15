В Воркуте проводили вторую группу добровольцев и мобилизованных

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В субботу, 15 октября, в Воркуте проводили вторую группу добровольцев и призванных по частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бойцы отправились с вокзала на сборный пункт в Сыктывкар. Градоначальник Ярослав Шапошников заверил, что в Воркуте мобилизация проходит на достойном уровне. По его словам, живущие в Заполярье мужчины понимают всю с серьезность ситуации. Вторая команда по численности чуть меньше первой, однако в ней почти все добровольцы. Мобилизованных там единицы. Некоторым добровольцам пришлось снимать с себя бронь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми проводили двенадцатую команду мобилизованных