В Коми энергетики спасли заблудившихся в лесу грибников

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В Коми энергетики вывели из леса грибников, которые там заблудились. Об этом сообщила местная жительница Нина Жикина.

По ее словам, грибники поехали в лес на машине. Они собрали грибы, но заблудились. Выйти из леса людям самостоятельно не удалось. Возле ближайшей опоры ЛЭП любители тихой охоты обратились к спасателям. Сотрудники МЧС обратились к диспетчеру компании «Россети Северо-Запад», а тот – к электромонтеру Дмитрию Удоратину. Последний прибыл на участок, где находились заблудившиеся. В итоге грибники вышли на сигналы и свет фар машины, передает «Комиинформ».

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