Пропавшая в Сыктывкаре Кристина Кирьянова попала на камеры видеонаблюдения

Фото: «Лиза Алерт»
В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшей 68-летней Кристины Кирьяновой. Женщина ушла из дома 29 сентября и не вернулась. Пенсионерка плохо ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти, что осложняет поисковые работы.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», женщина попала на камеры видеонаблюдения. Добровольцы обновили ориентировку и просят горожан присмотреться к лицам прохожих: вдруг в них вы узнаете Кристину Архиповну.
Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.
Была одета: синяя болоньевая куртка, синий спортивный костюм, черные ботинки, голубой берет.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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