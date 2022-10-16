Пропавшая в Сыктывкаре Кристина Кирьянова попала на камеры видеонаблюдения

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшей 68-летней Кристины Кирьяновой. Женщина ушла из дома 29 сентября и не вернулась. Пенсионерка плохо ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти, что осложняет поисковые работы.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», женщина попала на камеры видеонаблюдения. Добровольцы обновили ориентировку и просят горожан присмотреться к лицам прохожих: вдруг в них вы узнаете Кристину Архиповну.

Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Была одета: синяя болоньевая куртка, синий спортивный костюм, черные ботинки, голубой берет.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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