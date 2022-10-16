В Сыктывкаре водитель без прав протаранил столб и бросил 17-летнюю пострадавшую

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Авария была зафиксирована глубокой ночью, 15 октября, на 20 км трассы Сыктывкар — Эжва.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, юная пассажирка и 21-летний водитель ехали в салоне ВАЗ-2115, когда молодой человек не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД, обнаружили, что водитель скрылся с места инцидента, оставив 17-летнюю пострадавшую одну. Беглеца быстро нашли и выяснили, что у него нет водительских прав. Подросток же был госпитализирован: у девушки диагностирован перелом со смещением.

По данному факту начато разбирательство.

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