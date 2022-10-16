Кандидаты на пост мэра Сыктывкара начнут подавать документы на конкурс с 24 октября

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В Сыктывкаре начинается конкурс на пост мэра города. Кандидаты на должность главы администрации смогут подавать документы уже с 24 октября. Такое решение принял Совет города.

Заявки на конкурс можно будет подать до 28 ноября, сам же конкурс завершится 6 декабря в 12:00.

Напомним, ранее пост сити-менеджера покинула Наталья Хозяинова. Она получила повышение и перешла работать в Правительство Коми. Сейчас и.о. главы города является Владимир Голдин.

Отмечается, что к кандидатам есть несколько требований: наличие высшего образования, стажа работы на государственных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей государственной гражданской службы, на муниципальных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей муниципальной службы не менее четырех лет или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет, знание законов РФ, Коми и Сыктывкара, наличие «навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, правотворческой деятельности, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов».

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