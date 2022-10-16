В Коми 52-летний мужчина погиб в пожаре

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В Сыктывдинском районе Коми произошла трагедия, унесшая жизнь 52-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в огне погиб местный житель.

Пожар был зафиксирован накануне, 15 октября, поздно вечером в СНТ «Русь». По словам очевидцев, загорелся один из домов. Позже спасатели обнаружат на пепелище бездыханное тело мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования.

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