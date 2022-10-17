Сотрудник ФСИН Коми спас в Кирове подростков от мужчины с ножом

Фото: УФСИН Коми
Сотрудник УФСИН Коми спас подростков от нападения неадекватного мужчины в Кирове. По данным пресс-службы ведомства, в соседнем регионе Владислав Воскресенский проходил учебные сборы.
Сотрудник ФСИН направлялся на сборы в Кировский институт, когда увидел, что пьяный мужчина с ножом начал потасовку с подростками.
Владислав вмешался в конфликт, обезоружил нападавшего, вызвал правоохранителей и удерживал неадеквата до их приезда.
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