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Общество17 октября 2022 5:15

Мобилизованные жители Коми получили обмундирование от главы региона

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба в Санкт-Петербурге встретился с призванным в рамках частичной мобилизации жителями республики. Руководитель региона передал им обмундирование от правительства.

Уйба пожелал удачи бойцам и отметил, что экипировка – «небольшая часть» из возможной помоши. Он также пообещал поддержать семьи призванных.

В пресс-службе главы отметили, что сейчас жители региона проходят теоретические и практические занятия до того, как отправиться в зону СВО.

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