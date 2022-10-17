Североатлантический циклон принесет снег, гололед и температуру -3 градуса

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На территории Коми на следующей неделе, с 17 по 22 октября, ожидается приход активного североатлантического циклона. По данным ЦГМС республики, на территории пройдут дожди, переходящие в снег.

От Воркуты до Печоры в понедельник и вторник будет относительно тепло. Температура воздуха прогнозируется от +2С до +7С, пройдут дожди. Ветер будет менять свое направление на северо-западное и усилится до 10-15 м/с.

К пятнице весь регион окажется в холодной части циклона. Температура воздуха составит -3...+2С, дождь обратится в снег, на дорогах ожидается гололед.

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