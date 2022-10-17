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Происшествия17 октября 2022 6:52

В Коми 56-летний мужчина ушел за ягодами и умер

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сосногорске трагически оборвалась жизнь 56-летнего мужчины. Он ушел в лес за ягодами и умер. Смерть жителя поселка Нижний Одес подтвердили «КП-Коми» в «Спас-Коми».

Известно, что мужчина несколько дней назад ушел из дома на сбор диких ягод, однако не вернулся. Жена пропавшего, затревожившись, вместе с сыном попыталась найти супруга, однако самостоятельные поиски не дали результатов. Тогда они обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили тело мужчины 14 октября.

Причины и обстоятельства гибели жителя Коми сейчас выясняются.

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