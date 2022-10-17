В Сыктывкаре девушка пришла в гости и украла драгоценности

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В Сыктывкаре девушку подозревают в краже ювелирных украшений, сумма ущерба составила 40,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1989 года рождения. Мужчина рассказал, что к нему в гости пришли друзья. Компания распивала алкоголь. Утром оказалось, что из квартиры пропали серьги, золотой браслет и кольцо с камнем. Сумма ущерба составила 40,5 тысячи рублей. Оказалось, что сыктывкарец ранее не был знаком с одной гостьей. Его товарищ познакомился с девушкой и предложил ей пойти на вечеринку вместе.

Полицейские нашли ее. Оказалось, что девушка причастна к краже. Во время застолья подозреваемая заметила украшения, которые лежали на подоконнике. Утром злоумышленница взяла золото, отнесла в ломбард, получила 7 тысяч рублей и сразу же потратила деньги. Возбуждено уголовное дело. В МВД заверили, что украшения вернут владельцу.

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