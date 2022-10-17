Жителя Коми отправили под домашний арест за дискредитацию российских войск

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Жителя Ижмы отправили под домашний арест за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

На жителя Ижмы завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Ему предъявили обвинение. Фигуранта уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако мужчина, используя свой страницу в социальной сети «ВКонтакте», начал вновь публично дискредитировать российскую армию. Следствие попросило заключить фигуранта под домашний арест. Житель Коми пробудет там месяц и 21 сутки, то есть до 6 декабря. Согласно законодательству, фигуранту грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.

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