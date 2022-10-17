Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 9:39

Жителя Коми отправили под домашний арест за дискредитацию российских войск

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Ижмы отправили под домашний арест за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

На жителя Ижмы завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Ему предъявили обвинение. Фигуранта уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако мужчина, используя свой страницу в социальной сети «ВКонтакте», начал вновь публично дискредитировать российскую армию. Следствие попросило заключить фигуранта под домашний арест. Житель Коми пробудет там месяц и 21 сутки, то есть до 6 декабря. Согласно законодательству, фигуранту грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Коми оштрафовали за дискредитацию российской армии