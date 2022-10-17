В Воркуте из горящего многоквартирного дома эвакуировались 13 человек, еще двое были спасены

Фото: архив "КП"

В Воркуте ночью, 17 октября, загорелся многоквартирный жилой дом по улице Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

По данным ведомства, из-за неправильного монтажа электрооборудования загорелось помещение. Из задымленного здания экстренно эвакуировались 13 человек, еще двоим понадобилась помощь. Их пожарные вытащили из огня и передали медикам.

— Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Звеньями газодымозащитной службы спасено два человека, один из них был передан специалистам здравоохранения для оказания медицинской помощи. Еще 13 эвакуировались самостоятельно. Возгорание было ликвидировано в 03:04. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и 3 единицы техники, — уточнили в ведомстве.

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