Сбитый в Воркуте экс-прокурором студент Степан Сонин научился дышать самостоятельно

Фото: vk.com/pomosh_stepanu

Студент Степан Сонин, которого в Воркуте сбил бывший транспортный прокурор, научился дышать самостоятельно. Об этом сообщает паблик «Помощь Степану Сонину» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 19 сентября 2020 года на пешеходном переходе на улице Ленина. Пьяный бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов на иномарке сбил 17-летнего студента колледжа. Фигуранта судили и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Его отправили в колонию общего режима.

Спустя девять месяцев после аварии сообщалось, что на реабилитацию необходимо 1,65 миллиона рублей. Был объявлен сбор помощи.

С 27 сентября Сонин активно начал проходить очередной курс реабилитации в клинике МЧС в Санкт-Петербурге. Специалисты смогли убрать трахеостому.

– Теперь Степан может полностью дышать сам, с чем он успешно справляется, – говорится в сообщении.

Более того, пациент нередко выбирается на прогулку на свежем воздухе по территории клиники. В рамках реабилитации юноша проходит целый ряд процедур.

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