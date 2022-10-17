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Происшествия17 октября 2022 12:15

Сыктывкарка украла у администрации 500 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 27-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве при расходовании бюджетного гранта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале 2018 года администрация Сыктывкара объявила конкурсный отбор бизнес-проектов для желающих открыть собственное дело. В итоге победила местная жительница. Горожанка получила грант на развитие бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Однако девушка потратила полмиллиона на другие цели. Кроме того, жительница столицы Коми не представила отчет об использовании средств. От девушки потребовали добровольно вернуть гранта, но она этого не сделала. Было заведено уголовное дело. Во время расследования сыктывкарка признала свою вину и вернула деньги. Дело направили в суд.

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