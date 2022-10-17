В Коми продлят выплаты за уход за детьми-инвалидами

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В Коми до конца 2025 года планируют продлить выплаты одиноким трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Соответствующий вопрос рассмотрит Госсовет республики.

В 2020-2021 годах выплату получали 450 человек. На эти цели выделяли 16 миллионов рублей. По состоянию на 1 сентября 2022 года в Коми насчитывался 471 получатель. Из бюджета выделили 11,5 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на одного ребенка. Выплаты собираются продлить до конца 2025 года.

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