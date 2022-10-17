В Сыктывкаре погасили долг по зарплатам перед водителями скорых

Фото: архив КП

В Сыктывкаре детская поликлиника №3 расплатилась за транспортные услуги с компанией «ATП Торговли», сотрудники которые водят машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Как сообщалось ранее, водители скорых остались без зарплат. Сообщалось, что сотрудники не могут получить выплаты уже месяц. В Минздраве пояснили, что водители не являются штатными сотрудниками поликлиники №3. Учреждение заключило контракт с ООО «ATП Торговли». Предприятие не получило деньги из-за дефицита финансирования.

Позднее в министерстве сообщили, что задолженность погашена. Поликлиника перевела оплату за сентябрь ООО «ATП Торговли». В Минздраве подчеркнули, что деньги на зарплаты за октябрь-декабрь есть, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми станет меньше получателей «ковидных выплат» (подробности)