Полицейские Коми встретились с жителями ЛНР, ДНР и гражданами Украины

Фото: МВД по Коми.

В Коми продолжается работа по вопросам оказания содействия вынужденно покинувшим территорию ДНР, ЛНР и Украины жителям. На днях сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми провели встречу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, для начала на встрече замначальника УВМ МВД в регионе Галина Билан проинформировала об изменениях в законодательстве.

Сотрудница ведомства напомнила, что 4 октября 2022 года Президент РФ подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ четырёх новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фото: МВД по Коми.

– Со дня принятия в состав Российской Федерации новых территорий, жители Донецкой, Луганской народных республик, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на данных территориях или ранее постоянно проживавшие и выехавшие в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации, – разъяснила порядок процедуры приобретения гражданства заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Сыктывкару Ирина Брагина.

Кстати, при подаче заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Фото: МВД по Коми.

Между тем, участники встречи задавали и прочие вопросы, входящие в компетенцию сотрудников МВД. После мероприятия полицейские осмотрели помещения и условия проживания.

Только цифры

Всего в пункте временного размещения расположились 16 человек, включая пять несовершеннолетних детей.