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Общество18 октября 2022 6:15

Житель Коми пытался убить трубой полицейских

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 54-летнего ранее судимого жителя Вуктыла возбудили уголовное дело по подозрению в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В октябре 2022 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением об избиении со стороны фигуранта уголовного дела, по данным следствия. По месту жительства подозреваемого выехали сотрудники полиции, чтобы получить от него объяснения.

Мужчина же начал размахивать ножом и металлической трубой, угрожая правоохранителям убийством. Суд принял решение заключить подозреваемого до суда под стражу.

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