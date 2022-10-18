Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 5:15

Из-за хорошего урожая в Коми замедлилась инфляция до 13,5%

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По данным отделения Банка России по Коми, в республике годовая инфляция снизилась в сентябре с 13,8% до 13,5%. По предоставленной информации, значительный вклад в эту ситуацию внес хороший урожай.

Речь идет, в частности, об урожае плодоовощной продукции из-за наращивания посевных площадей и хорошей погоды. Роль сыграло также и расширение географии импорта. Так, снизилась стоимость картофеля, помидоров и репчатого лука.

Замедлился и рост цен на некоторые группы непродовольственных товаров, к примеру, на автомобили и автомобильные шины. После снижения ажиотажного спроса на мобильные устройства подешевели и смартфоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми продлят выплаты за уход за детьми-инвалидами (подробнее)