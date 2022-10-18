Из-за хорошего урожая в Коми замедлилась инфляция до 13,5%

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По данным отделения Банка России по Коми, в республике годовая инфляция снизилась в сентябре с 13,8% до 13,5%. По предоставленной информации, значительный вклад в эту ситуацию внес хороший урожай.

Речь идет, в частности, об урожае плодоовощной продукции из-за наращивания посевных площадей и хорошей погоды. Роль сыграло также и расширение географии импорта. Так, снизилась стоимость картофеля, помидоров и репчатого лука.

Замедлился и рост цен на некоторые группы непродовольственных товаров, к примеру, на автомобили и автомобильные шины. После снижения ажиотажного спроса на мобильные устройства подешевели и смартфоны.

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