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Общество18 октября 2022 5:45

За подкуп компанию в Коми оштрафовали на 5 млн рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

С компании ООО «ТюменьСвязь» взыскано более пяти миллионов рублей штрафа за коррупционное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомстве проинформировали, что мировой судья Первомайского судебного участка прекратил дело о незаконном вознаграждении в отношении компании, приняв во внимание, что представители организации сотрудничали в раскрытии дела о подкупе должностных лиц на сумму более 2 млн рублей в компании ПАО «МРСК Северо-Запада».

По протесту прокурора в Сыктывкарском городском суде отменили это постановление и направили дело на новое рассмотрение. Суд признал признал ООО «ТюменьСвязь» виновной и назначил штраф в размере 5 млн рублей. В настоящий момент вся сумма уплачена.

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