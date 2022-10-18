В Коми взыскали 535,5 миллиона рублей в качестве алиментов

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

С начала 2022 года в Коми в пользу детей взыскано 535,5 миллиона рублей в качестве алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

С начала года на исполнении у приставов находилось более 19 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. За девять месяцев в пользу детей взыскали 535,5 миллиона рублей. На цифровых экранах в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте разместили социальный ролик ФССП. В ведомстве считают, что это поможет достучаться до нерадивых родителей.

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