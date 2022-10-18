Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 6:57

В Коми взыскали 535,5 миллиона рублей в качестве алиментов

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

С начала 2022 года в Коми в пользу детей взыскано 535,5 миллиона рублей в качестве алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

С начала года на исполнении у приставов находилось более 19 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. За девять месяцев в пользу детей взыскали 535,5 миллиона рублей. На цифровых экранах в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте разместили социальный ролик ФССП. В ведомстве считают, что это поможет достучаться до нерадивых родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми должник по алиментам отдал жене квартиру