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Происшествия18 октября 2022 7:40

В Коми Nissan врезался в три авто: пострадала женщина

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 17 октября, в Ухте Nissan Almera врезался в три автомобиля, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.40. 22-летний молодой человек ехал за рулем Nissan Almera по улице Юбилейной в сторону проспекта Космонавтов. В районе дома №26 водитель пошел на обгон. Иномарка врезалась в попутный ВАЗ-21099, а затем в стоящие Nissan X-Trail и Hyundai Elantra.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка Nissan X-Trail. У женщины диагностировали ссадину лба. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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