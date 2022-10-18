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Происшествия18 октября 2022 7:41

В Сыктывкаре погибли два человека во время пожара в многоквартирном доме

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошел смертельный пожар, унесший жизни двоих горожан. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице Димитрова. Из пожара спасатели вытащили двоих жильцов, однако спасти их не удалось.

Сейчас на месте трагедии работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить причины произошедшего.

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