В Коми ликвидируют последствия разлива нефти

Фото: пресс-служба главы Коми

В Княжпогостском районе ликвидируют последствия разлива нефти. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Глава Минприроды Екатерина Киселевич отметила, что площадь загрязнения составляет 0,8 гектара. По ее словам, утечку удалось оперативно локализовать. В настоящее время ведется ликвидация последствий случившегося. Киселевич добавила, что ущерб оценивается как минимальный. Дело в том, что основная часть загрязнения пришлась на коридор технического обслуживания трубопровода. Глава ведомства подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Объёмы разлившейся нефти установят по итогам расследования.

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Объем составил около 100 кубометров